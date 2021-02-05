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Çan Halk Sağlığı Merkezi açıldı

Çan Belediyesinin kurduğu Halk Sağlığı Merkezi açıldı.


Fatih Mahallesinde bulunan Nadir Pazarbaşı Düğün Salonunun yanında açılan Çan Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinde doktor, 2 hemşire, psikolog, diyetisyen ve aile danışmanı hizmet verecek. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Merkezde sağlık taraması, pansuman, enjeksiyon, serum, şeker ölçümü, biorezonas tedavisi, boy ve kilo takibinin yanı sıra kısa süre içinde de hasta nakil aracımızın gelmesiyle ilçe içerisinde de hizmetimizi sürdüreceğiz. Bu hizmetlerimizin yanında Aile danışmanımız olacak. Aile danışmanımız da aile içi ilişki ve iletişim problemleri, çocuk ilişkisi, kardeşler arasındaki problemler, çatışma ve uyumsuzluk, evlilik ayrılık ve boşanma süreçleri, aldatma ve aldatılma gibi konularda terapiler yapacak. Psikoloğumuzun çocuk, ergen ve yaşlılarımızın sorunlar hakkında terapileri olacak. Bir de diyetisyenimiz hizmet verecek. Diyetisyenimiz de kilo verme, kilo alma, eziklik beslenmesi, bebek çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi gibi hizmetlerimiz olacak” dedi.

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