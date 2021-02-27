Çan ilçesinde Mallı köyü karantina altına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Mallı köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 süre ile karantina altına alındı.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mallı köyüne 10 gün süre ile giriş çıkışlar kısıtlandı.

Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz Mallı Köyünde saptanan yeni korona virüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri doğrultusunda 27.02.2021 Cumartesi saat 00.00'dan itibaren 10 gün süreyle Mallı köyünde bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.