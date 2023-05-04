Çan Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden tiyatro gösterisi

Çan Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Öğretmen ve Öğrencileri "Kırda Bir Yaz Sabahı Çocuk Tiyatrosu" oyununu sergiledi. Çalışmak çok güzel temalı oyunda birbirinden güzel koreografiler ile çocuklara yardım etmenin, çalışmanın, üretmenin ve çevreye faydalı olmanın önemi anlatıldı. Çalışmadan, emek vermeden bir şeyleri elde edemeyeceklerini konu edinen oyunda çocuk şarkıları ile tüm salon coştu. Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik merkezinde sergilenen Tiyatro oyununa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri katıldı. Program sonunda Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır sahneye çıkarak tüm oyunculara ve davetlilere teşekkür edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.