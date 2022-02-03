Çan Kaymakamı Gürdal su taşkını olan bölgeleri inceledi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası su altında kalan yerleri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal inceledi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış ile birlikte yoğun yağış nedeniyle Yeniçeri, Helvacı ve Emeşe köylerine giderek taşkınları yerinde incelediler. İlçede bulunan Kocabaş Çayının yükselmesi nedeniyle çayın geçtiği köylerde ekili alanlar su altında kaldı. Yaşanan taşkınlar sebebi ile hasar çalışmaları için ilgili kurumlar yönlendirildi. Su taşkınları dolayısı ile ekili arazilerde oluşan mahsul zararları için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmaları yapılmaya başlandı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, yaşanan taşkınlar sebebiyle vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi.