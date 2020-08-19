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Çan Kaymakamı Gürdal'dan kovid-19 denetimi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de başlatılan ve toplum sağlığını önemseyen denetimler gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de başlatılan ve toplum sağlığını önemseyen denetimler gerçekleştirildi.


İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanvekili Aşkın Köse, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı. Yetkililer, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile beraber temastan kaçınılması konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundular.

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