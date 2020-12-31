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Çan Kaymakamı Gürdal'dan pazar yeri denetimi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yeni yıl öncesi pazar kuruldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni yıl öncesi pazar kuruldu.


Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan Belediyesi Kapalı Pazar yerinde kurulan pazarda korona virüs (covid-19) tedbirlerini denetlediler. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, “Vatandaşlarımızın şu ana kadar göstermiş olduğu hassasiyeti yeni yılda da göstermelerini temenni ediyor vaka sayılarının azalmasını istiyoruz. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım, çıkmak zorunda kalındığında da sosyal mesafe kuralını asla ihmal etmeyelim. Halkımıza duyarlı davrandıkları için teşekkür ederim, herkese mutlu yıllar dilerim” dedi.

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