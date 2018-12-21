Çan Kaymakamı Gürdal'dan şehit annesine ziyaret

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, şehit öğretmen Engin Eker'in annesi Feride Eker'i evinde ziyaret etti.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ile eşi Arzu Gürdal, şehit öğretmen Engin Eker'in annesi Feride Eker'i evinde ziyaret etti.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, devlet olarak her zaman şehit yakınlarının yanlarında olduklarını ve şehit ailesinin ne tür sıkıntıları olursa olsun onlar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Şehit annesi Feride Eker ise, “Allah devletimizden razı olsun. Sizler bizi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız bırakmıyorsunuz” dedi.