Çan köylere hizmet götürme birliği kasım ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi

Çan'da köylere hizmet götürme birliği 2020 yılı kasım ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

Köylere hizmet götürme birliği 2020 yılı kasım ayı olağan meclis toplantısı Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında Çan Belediyesi düğün salonunda, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Şahin, Murat Okan, Erdal Güler ve Köy muhtarlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan toplantıda 2020 yılı, 2021 yılı, 2022 yılı ve 2023 yılı tahmini bütçe görüşüldü. 2021 yılı yatırım programı görüşüldü. Köy muhtarlarına Çanakkale şiddet önleme ve izleme merkezi yetkilileri tarafından broşür dağıtılarak, aile içi ve kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda sunum yapıldı.