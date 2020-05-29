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Çan Mavi Masa bir telefon kadar yakın

Çanakkale’nin Çan Belediyesi Mavi Masa birimi, korona virüs ile mücadele sürecinde 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaç anında yanında olmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi Mavi Masa birimi, korona virüs ile mücadele sürecinde 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaç anında yanında olmaya devam ediyor. 153 numaralı telefonu arayan vatandaşların taleplerini de hızlıca yerine getirdi.


Korona virüs ile mücadele sürecinde tam zamanlı olarak çalışmalarına devam eden Çan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de çalışmalarını aksatmadan nöbetleşe olarak devam ettiriyor. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Bu süreçte hemşehrilerimizin yanlarında olan, özveri ile çalışan ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayan Çan Belediyesi Mavi Masa çalışma arkadaşlarıma ve nöbetçi birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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