Çan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu geri dönüşüm kütüphanesi açıldı

Temel eğitimde 10 bin okul ve çevre dostu bin okul projesi çerçevesinde Çan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından sıfır atık kütüphanesi hazırlandı. Kütüphanede daha önceki dönemlere ait kitaplarla yeni nesil kitaplar bir araya getirildi. Yaklaşık 500 kitabı barındıran kütüphanenin açılışına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Aşkın Köse, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, 18 Mart Termik Santral Müdürü Uğur Akçal, Okul Müdürü Kamil Özdemir ve kurum müdürleri katıldı.