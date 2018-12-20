Çan Orman İşletme Müdürlüğüne Akkan atandı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki, Çan Orman İşletme Müdürlüğüne Mehmet Akkan atandı.

Biga Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde İşletme Mühendisliği görevini yürüten Mehmet Akkan, Çan Orman İşletme Müdürlüğü görevine atandı. Atanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Akkan, “Kurumumuzun misyon ve vizyonuna uygun olarak, ekip çalışmasıyla Çan'ımızda yaşayan insanımıza fark oluşturarak hizmet etmeyi yüce Allah'tan niyaz ederim. Çan'ımız ve köylümüz yabancı değil. Bölgeyi tanıyoruz. Hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.