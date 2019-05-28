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Çan Panayırı 5 Haziran'da başlıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Geleneksel Çan Panayırı 5 Haziran’da başlıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Geleneksel Çan Panayırı 5 Haziran'da başlıyor.


Çan ilçesinde her yıl 3-5 Haziran tarihlerinde yapılan Çan Panayırı bu yıl Ramazan Bayramı nedeniyle 5- 7 Haziran olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, " Her yıl geleneksel olarak yapılan panayırımızı bu yıl 5-7 Haziran'da yapma kararı aldık. Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri ve yanında bulunan arazide kurulacak olan panayırımıza katılacak olan her esnaflarımıza imkanlar doğrultusunda yer gösterilecek olup kimse mağdur edilmeyecektir. Bu yıl panayırımızda 700 ile 800 civarında esnafımıza yer sağlayabileceğiz" dedi.

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