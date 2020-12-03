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Çan pazarı haftada iki gün kurulacak

Çanakkale’nin Çan ilçesinde pazartesi günleri kurulan haftalık pazarın korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün kurulmasına karar verildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde pazartesi günleri kurulan haftalık pazarın korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün kurulmasına karar verildi.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün ve pazar esnafıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda, Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alışverişinde yoğunluğun azaltılması maksadıyla oy birliği ile Pazartesi ve Salı günleri kurulmasına karar verildi.

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