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Çan pazarında sıkı denetim

Çan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapalı pazar yerlerinde maske denetimi yapılırken, pazara gelen vatandaşların zabıta tarafından ateşleri ölçüldü.

Çan'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapalı pazar yerlerinde maske denetimi yapılırken, pazara gelen vatandaşların zabıta tarafından ateşleri ölçüldü.


Korona virüs ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında maske takma mecburiyeti getirilen pazar yerlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Çan Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimde bulundu. Ayrıca pazar yerlerinde ekipler tarafından maske denetimi yapıldı. Pazarların giriş ve çıkışlarına dezenfektan konulurken, zabıta ekipleri, alışveriş için pazara gelen vatandaşların ateşini ölçtü. Maskesi olmayanlara da pazara girişlerde belediye personeli tarafından maske dağıtımı yapıldı. Pazardaki kalabalığı önlemek açısından vatandaşların bir kısmı kapı girişinde bekletilirken, görevliler vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıda bulundu.

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