İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan Söğütalan Köyü Hayrı Yapıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayır yemeği yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayır yemeği yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.


Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Öğle namazının ardından köy meydanında toplanan halka pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.


Köy Muhtarı Şeref Türker, "Hayrımıza uzaktan ve yakından katılan tüm misafirlerimize köy halkı adına teşekkür ederim” dedi.


Köy hayrına Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, CHP Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ile çevre köylüler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.