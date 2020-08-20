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Çan STK Başkanlarından Kaymakam Gürdal'a ziyaret

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, binanın yıkım kararından dolayı taşınan Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal’ı yeni binada ziyaret ettiler.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, binanın yıkım kararından dolayı taşınan Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı yeni binada ziyaret ettiler.


Çan Şoförler Odası Başkanı Cemali Ergin, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Davut Tekne ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Nevzat Kılıçarslan ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Çan Kaymakamı Gürdal, STK Başkanlarına ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

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