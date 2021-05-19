İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan Türk Bayrakları ile donatıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.


Çan'da tüm cadde ve sokaklar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz,” Çan'ımızın tüm cadde ve sokaklarını Ayyıldız Bayrağımız ve Atamızın posterleri ile süsledik. Bayram coşkusu tüm şehrimizi sardı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.