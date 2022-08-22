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Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde ilk kayıt heyecanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Çan Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenci kayıtları başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Çan Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci kayıtları başladı.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Çan Meslek Yüksek Okulu'nda 2022-2023 Akademik yılı için ilk kayıt töreni yapıldı. Kayıt işlemleri için ilçeye gelen öğrencileri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan karşıladı. Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Çan Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptıran öğrencilere başarılar dileyen Çan Kaymakamı Gürdal ve Çan Belediye Başkanvekili Arslan her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını belirtti. Kayıt törenine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan ile birlikte Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Serdar Kurt, Çan Meslek yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Uğur Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, öğrenciler ve veliler katıldı.

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