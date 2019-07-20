Çan Yağlı Güreşleri dualar ile başladı

Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşleri başladı.

Güreşler İstiklal marşının okunması ve dualar ile başladı. Hacılar altı mevkiinde başlayan güreşlerde minik pehlivanlar er meydanında kol bağladılar. 35 başpehlivan ile birlikte 300 pehlivanın güreşeceği yağlı pehlivan güreşlerinde Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bu yıl 8'incisi düzenlenen geleneksel yağlı güreşlerimize dualar ile başladık. Ata sporumuz olan yağlı güreşleri Çan'da devam ettireceğiz. Tüm pehlivanlarımıza başarılar dilerim'' dedi.