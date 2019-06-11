Çan Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu 12 mezun verdi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreni ve el işlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Aslan, öğretmenler, öğrenci velileri ve Çan halkının katıldığı mezuniyet töreninde Çan, Biga ve Yenice bölgesi ve köylerinden 80 öğrencinin eğitim gördüğü okuldan 12 öğrenci mezun oldu. Okul Müdürü Salih Zeki Göksu, günün anlamına dair konuşmasının ardından okul öğrencilerinin hazırladıkları oyunlar törene katılanlara sunuldu.

Eğlencelerin ardından Çan Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi. Milli Eğitim Müdürü Özkan, ”Tam 12 yıl önce burada bir serüvene başladık. Çanakkale'nin en özel, en değerli okullarından bir tanesi. Burada bizim en özel çocuklarımız var. İşin en saf, en doğru, en temiz, en masum ve en günahsız tarafında bu yavrularımız oturuyor. Biz burada başlangıcından itibaren burada görev yapan hem okul yöneticisi arkadaşlarım, hem öğretmen arkadaşlarım, burada çalışan yardımcı arkadaşlarım, bilhassa kim varsa gerçekten hem kendi adlarına, hem çocuklarım adına çok kıymetli, çok değerli işler yaptılar. Emeklerinden dolayı bir kere daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada bu serüvene başlayan çocuklarımızın hayatlarında değişimlerini an ve an izledik. İlk sürece başladığımız zaman 20 öğrencimiz vardı. Yüzlerinde biraz endişe, heyecan, telaş vardı. Bölgede böyle uygulama yoktu, ama hamt olsun baktığımız zaman şimdi, Yenice'den Biga'ya, Çanımızın köylerinden ilçe merkezlerden istisnasız bütün öğrencilerimize bu hizmeti buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Öğrencilerin yaptığı el sanatları sergisi açılışı gerçekleşti.