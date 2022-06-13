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Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' ve ‘KB-4304' tarafından yapılan operasyonda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.

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