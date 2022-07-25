Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içindeki 226 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bozcaada ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, seyir hareketlerinden şüphelenilen bir balıkçı teknesini takibe aldı. Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik botları TCSG-66 ve TCSG-908 tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 226 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 şüpheli de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.