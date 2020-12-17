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Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isterken bindikleri lastik botları arızalanarak sürüklenen 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken bindikleri lastik botları arızalanarak sürüklenen 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası yapıp sürüklenen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.


Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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