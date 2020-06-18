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Çanakkale açıklarında 29 mülteci kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 29 mülteci Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 29 mülteci Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki grup, Ayvacık sahillerinden denize açıldı. Lastik bottaki 29 kaçak göçmen bir süre sonra Türk sahil güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulundu.


Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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