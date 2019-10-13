İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen sürüklendikleri arızalı bottan kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen sürüklendikleri arızalı bottan kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi önlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botunca tespit edilen lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 11 erkek, 6 kadın, 15 çocuk olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu Limanı'na getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.