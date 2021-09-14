Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında bugün saat 02.10 sıralarında, özel bir gemi içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye bot gönderdi. Gemi içerisinde yapılan aramada 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.