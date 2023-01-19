Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.22 sıralarında Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17,02 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.