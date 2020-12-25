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Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bugün saat 00.20'de bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 53 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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