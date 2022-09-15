Çanakkale açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 14 Eylül saat 07.00'de Eceabat ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-903) sevk edildi. Durdurulan tekne içerisindeki 84 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.