İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.


Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki 'Yalıkoy' isimli kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KEGM-9 botu, kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki yürütülen çalışmalar sonucunda karaya oturan gemi yüzdürülerek 5 numaralı demir sahasına demirletildi.

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