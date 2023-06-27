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Çanakkale açıklarında rotası İtalya olan teknede 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında rotası İtalya olan bir yelkenli teknede 48 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında rotası İtalya olan bir yelkenli teknede 48 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ‘TCSG-66' Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-913' ve ‘TCSG-23' sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan hareket halindeki yelkenli tekne içinde 48 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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