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Çanakkale AK Parti teşkilatında seçim heyecanı başladı

Çanakkale AK Parti teşkilatında merkez ilçe mahalle delege seçimleri başladı.

7 mahalle, 52 köy ve Kepez beldesinde yapılacak seçimlerde 400 delege seçilecek.


AK Partide delege seçim takvimi gereği Merkez İlçe Başkanlığında ilk mahalle olan Kemalpaşa Mahallesi ile seçim startı verildi. Sandık Kurulunun oluşturulmasıyla başlayan seçimlerde mahalle parti üyeleri gelerek oylarını kullandı. Seçimler ile ilgili açıklama yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, "Delege seçimlerimize Kemalpaşa Mahallemiz ile başlamış bulunuyoruz. 15 Aralık tarihine kadar devam edecek. Coşkulu ve demokratik olarak gerçekleştirilecek seçimlerimizin ardından kongre takvimimiz sürecek” dedi.

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