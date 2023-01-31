Çanakkale balı Avrupa yolcusu

Çanakkale'de 800'den fazla bitki florası bulunan bölgede 70 şifalı endemik bitkinin 32'sinin yetiştiği Kazdağları'nda kaliteli eşsiz balların üretimi sağlanıyor. Çanakkale'de 650 üretici, 84 bin arı kovanı ile yaklaşık 1800 ton bal üretimi gerçekleştiriyor. Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacak olan Arıcılık Entegre Tesisiyle Çanakkale balını Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyor.

Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği 2003 yılında 50 kişiyle kuruldu. 2006 yılında bal üretim tesisi kuruldu. 2007 yılında ise Çanakkale'nin çiçek balı 'Arıburnu' markası adı altında satışa sunuldu. Bugün itibariyle Çanakkale'de 84 bin arı kovanı, 650 arı üreticisiyle her yıl yaklaşık 1800 ton bal üretimi gerçekleştiren Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği, Çanakkale balını Avrupa'ya ihraç etme konusunda önemli bir adım attı. Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği 32 birlik arasında bir ilk olma özelliğini taşıyan Arıcılık Entegre Tesisini, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne kurmak için çalışmalara başladı. Ezine Gıda İhtisas OSB'de, Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından kurulacak olan Arıcılık Entegre Tesisi için yüzde 100 imarlı 3 bin metrekare alan yer ayrıldı. Tesiste 15 kişi istihdam edilecek.

Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cahit İleri, birlik tarafından kurulacak Arıcılık Entegre Tesisiyle, Çanakkale balının Avrupa'ya açılacağını söyledi. Çanakkale'de Arıcılar Birliği'nin 2003 yılında kurulduğunu ve 20 yıllık bir geçmişleri olduğunu belirten Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cahit İleri, Çanakkale'nin 20 yıldır arıcılık anlamında adım adım ilerlediğini ifade ederek, “Birlik olarak yapılan her projede bir üst kademeye çıkıyoruz. Şuanda biz Çanakkale'deki arı ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırabilmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ilimizdeki Ezine Gıda İhtisas OSB, özellikle gıdacıların toplandığı bir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacak. Bizde bu çalışma içinde yerimizi alalım dedik. Sağ olsun ilgililer, yetkililer bizim talebimize olumlu katkı verdiler. Yüzde 100 imarlı 3 bin metrekare arsayı aldık. Şuanda arsanın üzerinde başta bal, arı sütü, propolis, polen bal mumu ve diğer arı ürünlerinin işlenip, paketlendiği ve pazarlandığı bir işletme olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şuanda planlama çalışmalarımız var. İnşallah bunu bitirebilirsek, bölgemiz arıcısının bal ve diğer arı ürünleriyle ilgili pazarlama sorunu ortadan kalkacak. Bölgemizde zaten doğal ve kaliteli olan bu ürünü Türkiye pazarına hatta Avrupa pazarına götürmeyi planlıyoruz” dedi.

Her ilde bir tane birlik olduğunu da hatırlatan Birlik Başkanı Cahit İleri, “32 tane birliğin paketleme tesisi var. Ama Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Entegre Tesisi olarak bizim birliğimiz bu alanda bir ilk olacak. Dolayısıyla biz çok yönlü kazanmayı planlıyoruz. Bu tesiste minimum 15 kişiyi istihdam edeceğiz. 650 üreticimiz ürünlerini burada paketleyecek. Kovan başı üretiminde Türkiye'de 2'nci sıradayız. Bu bizim için sevindirici bir haber. Çünkü Türkiye ortalaması 13 kilogram, dünya ortalaması 21 kilogram. Biz 24.2 kilogramla dünya ortalamasının üzerine çıktığımızı gördük. Dolayısıyla bu konuda güzel ve kaliteli bir ürün ürettiğimizi bizzat rakamlarla şahit olduk. Biz bu hedefte kalmayacağız. Kaliteli ürünler, tesisle taçlandırıp, balımızı daha iyi noktalara götürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Çanakkale'de yıllara göre bal üretiminde değişkenlik olsa da ortalama yaklaşık 1800 ton civarında bal üretimi olduğunu da kaydeden İleri, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaz Dağları özellikle mitolojiden günümüze yöremizin çok güzel bir coğrafi alanı. Kaz Dağları özellikle bir sürü hikayelerin ötesinde bitki florasıyla bütün herkesin dikkatini çeken bir alan. Özellikle Kaz Dağları bir çok endemik bitki türünün de yaşam şansı bulduğu alan. Ballarımızın birçoğunu da biz Kaz Dağları ve eteklerinden, yakınlarından topluyoruz. Çünkü bitki florası anlamında çeşit çok, ballı bitkiler çok daha fazla, inşallah bu balları kendi tesisimizde, kendi markamızla piyasaya vermeye planlıyoruz.”