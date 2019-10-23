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Çanakkale Belediye Meclis üyeleri Ankara'da

Çanakkale Belediyesi AK Parti Meclis üyeleri, Ankara’da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nu ziyaret etti.

Çanakkale Belediyesi AK Parti Meclis üyeleri, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret etti.


Ziyaretin ana gündemi meclis çalışmaları ve Çanakkale Belediyesinin almış olduğu kararlardı. Çanakkale'nin Merkez ilçesinde yapımı devam eden ve yapılacak olan projeler de heyet tarafından istişare edildi.

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