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Çanakkale Belediyesi Teoman Alpay Sanat Müziği Korosu final konserini verdi

Çanakkale Belediyesi Teoman Alpay Sanat Müziği Korosu, ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi’nde sanat müziği severler ile buluştu.

Çanakkale Belediyesi Teoman Alpay Sanat Müziği Korosu, ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi'nde sanat müziği severler ile buluştu.


Çanakkale Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında sahne alan koro, sevilen eserleri seslendirerek, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.


Konseri dinlemeye gelenler, şarkılara alkışlarla eşlik ederken kimi zaman da şarkıları koro ile birlikte söyledi. Büyük beğeni toplayan konser, Şef Muammer Tan yönetiminde yaklaşık 2 saat devam etti.


Konserin finalinde, dinleyiciler arasında bulunan Belediye Meclis Üyesi Birten Sarıbaş, Şef Muammer Tan ve konser sunucusuna çiçek takdim etti.

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