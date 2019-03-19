Çanakkale Belediyesinden yine bir ilk

S. 18 Nolu Şehiriçi Minibüsçüleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Toplu Taşıma Sistemine dahil ettiği 3 adet otobüsün tanıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Kent içi ulaşıma yönelik yeni teknolojileri yakından takip eden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, önceki yıllarda dünyada ilk kez uygulanan toplu taşıma hizmetlerindeki temassız banka kartları ile ödeme uygulamasından sonra, bu kez de Türkiye'de bir ilk olarak bisiklet kiralama sistemine tandem (ikili) bisiklet ve üç tekerlekli kargo bisikletleri dahil edecek.

Hem yakında vatandaşların hizmetine sunulacak olan bisikletlerin hem de S.S. 18 Nolu Şehiriçi Minibüsçüleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin sisteme dahil ettiği 3 adet 12 metrelik otobüslerin tanıtımı için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Kooperatif Başkanı Hasan Ateş, yeni otobüslerin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, desteklerinden dolayı da Çanakkale Belediyesi ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a teşekkürlerini iletti.

Tanıtım töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, sisteme dahil edilen 3 yeni otobüs ile birlikte kooperatifin araç sayısının 103'e çıktığını, bunların 44 tanesinin 7 metrelik, 6 tanesinin 9 metrelik, 53 tanesinin de 12 metrelik araç olduğunu, belediyenin de 18 adet otobüsü bulunduğunu kaydetti. Hedefin 12 metrelik otobüs sayısını artırmak olduğunu belirten Başkan Gökhan, ayrıca çevreye olan hassasiyet gereği de imkanlar dahilinde kısa süre içinde filoya elektrikli otobüslerin eklenmesinin de planlandığını söyledi.

Kent içi ulaşımın kalitesinin her geçen gün daha da artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Gökhan, 2016 yılı Ağustos ayında hizmete başlayan Çanakkale Akıllı Bisiklet Sistemi'nin de (ÇABİS) büyük ilgi gördüğünü söyledi. Günümüz itibariyle ÇABİS'te 11 istasyon, 72 bisiklet 84 adet de park yeri olduğunu belirten Başkan Gökhan, 2019 yılı itibariyle sisteme 3 adet sabit istasyon ve 1 mobil istasyon, aralarında 3 adet tandem ve 3 adet kargo bisiklet olmak üzere 20 adet yeni bisikletin sisteme dahil edilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi. Başkan Gökhan, talebe göre bu sayıların artabileceğini de vurguladı.

ÇABİS sisteminin hizmete girdiğinden bu yana 2150 kredi kartı ile kiralama işlemi, 7800 kart üyeliği gerçekleştiğinden söz eden Başkan Gökhan, yaklaşık 2 buçuk yıllık süre zarfında beklentilerin çok üzerinde, yaklaşık 68 bin kiralamanın gerçekleştiğini söyledi. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Başkan Gökhan, yeni dönemde de kiralama işlemlerini kolaylaştıracak cep telefonu uygulamaları ile üniversite öğrencilerinin öğrenci kartlarıyla bisiklet kiralayabilecekleri düzenlemelerin yapılacağını da sözlerine ekledi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teknolojiyi yakından takip ederek, dünyada ve Türkiye'de örnek projelere imza attığının altını çizen Başkan Gökhan, kent içi ulaşıma yönelik projelerin uygulanmasına devam edileceğini kaydetti.

Başkan Gökhan konuşmasının ardından hizmete girmesinden bu yana ÇABİS'i en fazla kullanan 10 kentliye, kask, eldiven ve suluktan oluşan hediye takdiminde bulundu.

Tören, davetlilerin yeni otobüs ve bisikletleri incelemesi, ardından da pilav ikramı ile son buldu.