Çanakkale Belediyesinin 'LGBTI+' paylaşımına tepki yağdı

Çanakkale Belediyesinin resmi twitter hesabı, LGBTI+ savunucuları tarafından kabul edilen 24-30 Haziran 'Onur Haftası' sebebiyle bir destek mesajı yayınladı. Belediyenin paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

Çanakkale Belediyesi, yayınladığı destek mesajında gökkuşağı bayrağını eller ile kalp içine alan bir fotoğraf paylaştı. Turgut Uyar'ın "Aşkım de değişebilir, gerçeklerim de" sözünü alıntılayan Çanakkale Belediyesi, altına da "Bugün, yarın ve her zaman sevgi kazanacak" notunu düştü.

Çanakkale Belediyesinin paylaşımını retweetleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale içinde vurdular beni" notunu düşerek Çanakkale türküsünü takipçileri ile paylaştı.

Belediyenin paylaşımına tepki gösteren bir diğer isim ise Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Can veren Mehmed'in yattığı yerdir. 100 yıl önce işgale gelenler, bugün kültürel emperyalizm ile taarruzda. Mermiler bu kadar yaralayamazdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çanakkale Belediyesinin paylaşımının altına yorum yapan vatandaşlar da belediyenin tutumunu sert sözlerle eleştirerek, paylaşımın kaldırılmasını talep ettiler.