Çanakkale Belediyespor Barış Kupası'nı 2 kupa 4 madalya ile tamamladı

3 farklı kategoride gerçekleşen Turnuvada, açık kategori olan A kategoride Çanakkale Belediyespor Satranç Sporcusu Taha Çağan Öçal güçlü sporcuların karşısında 3.'lük kupasını kazandı.

1200 altı UKD B kategorisinde ise Çanakkale Belediyespor Satranç Sporcusu Bensu Kahrıman hem genelde hem de bayanlar 1.si olarak kupa ve madalya sevinci yaşadı. C kategorisinde ise Çanakkale Belediyespor Satranç Sporcusu Uras Özer 5.lik madalyasını alırken, bayanlarda İpek Birce Arslan 2. lik, Ela Özen 3.lük madalyası kazandı.