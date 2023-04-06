Çanakkale-Biga karayolunda kaza

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza saat 13.00 sıralarında Biga-Çanakkale karayolu üzerindeki Karabiga kavşağında meydana geldi. Kamyon ile otomobil çarpıştı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada kamyon ve otomobilde maddi hasar oluştu. Yoldan geçen diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine kaza yerine gelen trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.