İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, 23 saatin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, 23 saatin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.


Çanakkale'nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi görüş mesafesinin de düşmesine neden olmuştu. Dün akşam saat 21.30 sıralarında çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte 23 saatin ardından kontrollü olarak Kuzey ve Güney yönlerinden gemi trafiğine açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.