İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde devam eden ‘kedi yolu’ çalışmaları için çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden ‘kedi yolu' çalışmaları için çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.


Güneyden kuzeye saat 06.30'da, kuzeyden güneye ise saat 09.15'te kapatılan boğaz, güneyden kuzeye saat 14.30'da açıldı. Kuzeyden güneye saat 16.00'da açılması beklenen trafik, çalışmaların erken bitmesi nedeniyle aynı saatte açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.