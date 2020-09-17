Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

1915 Çanakkale Köprü inşaatında, ana halatlara kılavuzluk yapacak olan ‘Kedi Yolu' yapımında kullanılacak olan 2'nci kılavuz halatın çekim işlemi tamamlandı. Sabah saat 05.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatılan Çanakkale Boğazı, tekrar gemi trafiğine açıldı.

Asya ve Avrupa yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki çelik ayaklara halat çekilmesi sırasında Çanakkale Boğazı sabah saat 05.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. 14.30'da tamamlanan 2'nci kılavuz halatın ardından Çanakkale Boğazı, tekrar gemi trafiğine açıldı.