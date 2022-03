Çanakkale Boğazı gerdanlığına kavuştu

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış kurdelasını kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de son 20 yılda kamu özel sektör işbirliğiyle ulaşımda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, “Kendi kasamızdan değil dışarıdan getirmek suretiyle bunu başardık. Bu dönemdeki projelerin milli gelirimize katkısı 395 milyar dolardır. Üretime katkısı 838 milyar dolardır. İstihdama katkısı 1 milyon kişidir. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık 10'larca yıl bekleyecektik. Biz burada sadece Boğaz'ın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Türkiye'nin bugünü ile geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Biz bugün burada Türkiye'nin büyüme, güçlenme, gelişme bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü haline gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz. Kamu özel sektör işbirliğine karşı çıkanların, ülkemizin kalkınması için gereken yatırımlar konusunda ne önerileri olduğunu sorun. Ne derece riyakar, hazırlıksız oldukları ortaya çıkacaktır” dedi.

Bir hafta ücretsiz, otomobiller 200 lira ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bir hafta ücretsiz olacağının müjdesini verirken, otomobillerin köprüden geçiş bedelini de 200 TL olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bakanların da katılımıyla kurdelayı besmele çekerek kesti.

"Sultan Abdülhamit Han eksizlerini çizdirmişti"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün 1,5 yıl önce açıldığını bunun da ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Peygamber Efendimizin yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Onların aziz hatıralarına ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdada ithaf ediyoruz. Maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya. İşte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz. Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize milletimize şehrimize tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüz de tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, Fatih Sultan Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de burada özellikle Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın. 140 yıl önce Sultan Abdülhamit Han; az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı. O hazırlıkları yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamit Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Şimdi de Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915 birinci dünya savaşının en kanlı, en ibretlik en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de Deniz Zaferi'ni kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metre de; Mart ayının 18'ini ifade ediyor. Orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılının ve büyük hedeflerin işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada, Çanakkale Geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir. Haçlı hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzuları ile Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde o kınalı kuzularla Seyit Onbaşılarla Çanakkale Geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. O Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün biz buradayız. İnşa ettiğimiz bu köprü ile ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Güney Kore Başbakanını dinledik. Aşkını heyecanını gördük” dedi.

“Türk Milleti'nin başaramayacağı bir şey yoktur”

Ecdadın Kore ile herhangi bir anlaşma yokken savaşa gidip şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Şu anda orada kabristanları var. Kore'ye gittiğimizde ziyaret ederiz. Bunlar sıradan bir olay değil. Bunlar aşktır. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. İşte hep beraber şu anda Kore ile attığımız bu adımlar inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Yatırımlarıyla köprülerimizdeki bu dayanışma ile adımlarımızı atıyoruz. Türk Milleti'nin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik gösteriyoruz. Hiç şüphesiz burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprü ile birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolun da açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından birisi olan bu yolda Lapseki Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen ardından 1,5 saatlik yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi 1915 Çanakkale köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada tamamlanacak” diye konuştu.

"Dünyada böyle büyük eseri bu kadar sürede bitirecek ülke yok"

Köprünün temelinin 4 yıl önce 18 Mart'ta atıldığını kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmalarımız Güney Koreli ortaklarıyla kolları sıvadı. 5 binin üzerinde personel 740 iş makinesinin geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz tarihte açılışa hazır hale getirdi. Dünyada böylesi devasa eseri bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek başka bir ülke var mıdır, bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim. Marmaray'ı otoyollarıyla köprüleriyle tünelleriyle; çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmı; 2,5 milyar Euro'luk bir yatırım bedeline sahiptir. 2,5 milyar Euro'luk yatırım bize ne kazandıracaktır. Sadece zamandan; akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalmasından kazancı yıllık 415 milyon Euro olacaktır. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı yapılacak seyahatin kolaylığına huzuruna değer biçilir mi? Yapılan hesaplar bu projenin ekonomimize 5,3 milyar Euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar Euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. Neresinden bakarsanız bakın ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı eserin açılışını yapıyoruz. Avrupa ve Asya kıtalarını daha önce İstanbul'da yaptığımız 3 köprü ve denizin altından iki geçişle birleştirmiştik. Marmaray, Avrasya Tüneli. Çok emek sarf ettik. Artık Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarını sadece mezar taşlarında, sadece anıtlarda, sadece müzelerde değil, işte bu abide eserin tüm görkemi ile boğazın üzerinde de yaşatacağız. Bizleri canları pahasına bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle, şükranla yad ediyorum"

"Milli gelire 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolar katkı. Kendi bütçemizle yapsaydık, onlarca yıl bekleyecektik"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kamu özel işbirliği ve yap işlet devret modeliyle inşa edilen en son eser olduğunu, bunun devam edeceğinin mesajını veren Tayyip Erdoğan, "Bu modelin 30 yıllık geçmişi olmakla beraber en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır. Dünyada 134 ülke bu modeli farklı sektörlerdeki yatırımlarında kullanıyor. Kamu özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da 3. dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Almanya son 4 yılda 15 milyar dolarlık kamu özel sektör işbirliğiyle otoyol yaptı. Amerika'nın açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık altyapının önemli kısmı bu modelle gerçekleşecek. Türkiye bu yöntemle sadece ulaştırma sektöründe son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Kendi kasamızdan değil dışarıdan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemdeki projelerin milli gelirimize katkısı 395 milyar dolardır. Üretime katkısı 838 milyar dolardır. İstihdama katkısı 1 milyon kişidir. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık 10'larca yıl bekleyecektik. 'Biz programımıza aldığımız yatırımları bütçeyle ve kamu özel işbirliğiyle yapılacaklar' diye ayırıp en kısa sürede büyük hizmetler yapma yolunu izledik. Arif Nihat Asya'nın içimizden biri köprü olmaya razı gelmezse, biz kıyamete kadar bu kıyalarda bekleriz serzenişini anlatan eşerler inşa ettik. Özellikle buradaki gibi, stratejik öneme sahip yüksek bütçeli işleri kamu özel işbirliği ile hizmete açtık. Master plan hazırlıkları süren 2053 vizyonumuzdaki altyapı projelerinin önemli kısmını aynı yolla gerçekleştireceğiz. Havayolu, karayolu, denizcilik alanındaki kamu özel işbirliğine baktığımızda 2024 yılında başa baş noktasına geleceğimiz" diye konuştu.

"İstanbul Havalimanı ilk yılda kamuya katkı sağlamaya başladı"

Yapılan projeler sayesinde 2025'ten itibaren kamuya ciddi nakit sağlanacağını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul havalimanı, İstanbul İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ankara Niğde otoyolu, Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimiz ülkemize katma değer ve bütçemize gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihimizdeki yerlerini almışlardır. Türkiye; babasının temelini attığı eserin bitimini ancak torununun görebildiği dönemlerden aldığı dersle bu modeli geliştirip uzun yıllara yayılacak yatırımları kısa sürede bitirmeyi tamamlamıştır. Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserleri, sonrasında uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir. Bütçeden tek kuruş çıkmadan 10 milyar Euro'luk yatırımla tamamlanan 200 bin kişiyi istihdam eden İstanbul Havalimanı ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak kamuya 22 milyon Euro ilave gelir getirmiştir. Bölünmüş yolların ve otoyolların yüzde 170 artan araç trafiğine rağmen kazaları yüzde 80 azaltarak insanımızın sadece mal değil can güvenliğine hizmet ettiğini unutmamalıyız. Bu modelle, peşin para ile zaten yapamayacağımız bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa sürede ve taksitle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Hastaneleri böyle yapıyoruz. Yolları böyle yaptık, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sağladığı zaman, yakıt, emisyon kazançları yanında hayata geçirildiği bölgelerde yol açtığı ekonomik ivme ile bu projeler Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli destekler vermektedir" diye konuştu.

"Eleştirenlere ne projesi olduğunu sorun"

Küresel ekonomik sistemin yeni baştan düzenlendiği bu dönemde, Türkiye'nin yatırım, insan gücü, ihracat potansiyeli ile öne çıkmasında bu modelin payına işaret eden Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Buna karşı çıkanların, ülkemizin kalkınması için gereken yatırımlar konusunda ne önerileri olduğunu sorun. Ne derece riyakar, hazırlıksız oldukları ortaya çıkacaktır. Biz burada sadece boğazın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünü ile geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Biz bugün burada Türkiye'nin büyüme, güçlenme gelişme bölgesinde ve dünyada huzurun refahın adaletin hakkaniyetin sembolü haline gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz. Türkiye'nin tamamladığı her eser; her proje; her yatırım; her hizmet Necip Fazıl'ın deyimiyle surda açılmış bir gediktir. Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil, kırdığımız zincire, bitirdiğimiz esarete ve zillete. Kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, ram olduğumuz milletimizin istikametine, şaha kaldırdığımız ülkemizin kazanımına bakacağız. Sayın Bakan bir fiyat söyledi. Ben burada bir rakam açıklıyorum. Otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz, beklentileri biliyorsunuz. Bir hafta ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı

Protokolün katılımıyla dualar okunarak besmele ile kurdela kesilirken, törene katılan binlerce kişi de bu tarihi ana tanıklık etti.