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Çanakkale Boğazı sis sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.


Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinde sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 09.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsiz kanalından gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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