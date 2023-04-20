İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesi ile transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı’nda sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.


Çanakkale Boğazı sabah saat 07.20 sıralarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Boğaz, yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 10.45 itibarıyla yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

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