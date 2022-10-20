İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.


Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.


Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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