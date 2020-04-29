İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Malta bayraklı 88 metre boyundaki ’Loutro’ isimli tankerin makinesinde arıza meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Malta bayraklı 88 metre boyundaki 'Loutro' isimli tankerin makinesinde arıza meydana geldi.


Yunanistan'dan, Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki ‘Loutro' isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.


‘Loutro' isimli tankerin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderilirken, boğazdan geçen diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarı anonsu geçildi.


Ege Denizi'ne doğru ilerleyen ‘Loutro' isimli tanker, 'Türkeli' römorkörü tarafından halat yardımıyla çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.