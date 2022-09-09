İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.


Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önlerinde içinde bir kişinin bulunduğu tekne karaya oturdu. Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.