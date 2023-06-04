Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 168 metre uzunluğundaki ‘SLOTERGRACHT’ isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 168 metre uzunluğundaki ‘SLOTERGRACHT' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman'a götürülerek demirletildi.
ABD'den Kocaeli'ye giden 168 metre uzunluğundaki ‘SLOTERGRACHT' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında İntepe açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Genel kargo gemisi römorkör refakatinde Karanlık Liman'a götürülerek demirletildi.