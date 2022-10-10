Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 11 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 11 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı Soğandere mevkiinde içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metrelik tekne, makine arızası yaptı. Sürüklenen teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye, KEGM'ye ait 'KIYEM-1' isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.